Tarzıyla dikkat çekti

Son dönemin en popüler oyuncularından Melis Sezen, Sadakatsiz dizisi ile yıldızını parlatmıştı. Seyirci için Sadakatsiz'in Derin'i olarak hafızalara yerleşen Melis Sezen, daha sonra Gülcemal isimli dizide Deva karakterine hayat vermişti.Sosyal medyayı aktif kullanan Sezen, son paylaştığı pozlarla yine gündem oldu. Dün bir geceye katılan güzel oyuncu, siyah renkte etek-ceket takım giydi. Eteğinin derin bir yırtmacı olan Sezen, izleyicilerden tam not aldı.Asansörde de poz veren Melis Sezen’in paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların altına “Güzellik abidesi”, “Niye bu kadar güzelsin” gibi yorumlar yaptı.Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı kareler binlerce beğeni ve yorum aldı.