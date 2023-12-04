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Gökhan Alkan'dan Burcu Özberk açıklaması...

Önceki akşam Murat Dalkılıç'ın mekanının açılışına katılan Gökhan Alkan, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Adı Burcu Özberk ile aşk dedikodularına karışan Alkan, aşk sorularına cevap verdi.

Ekleme: 4.12.2023 - 01:07 Güncelleme: 4.12.2023 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Murat Dalkılıç, önceki gece Kadıköy'deki 'LineUp' adlı mekanının açılışını gerçekleştirdi. Gökhan Alkan da geceye katıldı.

"ALMANYA'YA GALATASARAY MAÇINA GİTTİK"

Adı Burcu Özberk ile aşk dedikodularına karışan Alkan, aşk soruları karşısında, "İkimiz de Galatasaray'lıyız. Almanya'ya Galatasaray maçına gittik. Burcu benim dostum" diyerek aşk iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Gökhan Alkan'dan Burcu Özberk açıklaması...

NESRİN CAVADZADE İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden çiftten geçtiğimiz yıl kötü haber gelmişti.

Gökhan Alkan'dan Burcu Özberk açıklaması...

Birlikteliklerini noktalayan çiftten yakışıklı oyuncu, Cavadzade'yi sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Alkan, ayrıca nişanlısıyla birlikte olan fotoğraflarını da kaldırmıştı. Nesrin Cevadzade'nin ise eski nişanlısını bir ay sonra takipten çıkması dikkat çekmişti.

Gökhan Alkan'dan Burcu Özberk açıklaması...
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