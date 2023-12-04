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Evlilikleri tek celsede bitti!

Yasemin Özilhan cemiyetin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Ünlü ismin ailesinden şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Yasemin Özilhan'ın görümcesi Türkan Tacir, 25 yıllık eşi Ziya Tacir'den tek celsede boşandı.

Ekleme: 4.12.2023 - 09:16 Güncelleme: 4.12.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan hakkında geçmişte ayrılık haberleri gündeme gelmişti. İki kız çocukları bulunan Özilhan çifti, mutlu evliliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ancak Özilhan ailesinden bir ayrılık haberi geldi. Yasemin Özilhan'ın görümcesi Türkan Tacir, 25 yıllık eşi Ziya Tacir'den tek celsede boşandı. Sabah yazarı Bülent Cankurt, köşesinde yer verdiği haberle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Evlilikleri tek celsede bitti!

'Her yıl en az bir kere 'Boşanıyorlar' diye milletin diline doladığı İzzet-Yasemin Özilhan çiftinin evlilikleri mutlu mesut devam ediyor ancak İzzet Bey'in ablası Türkan Tacir boşandı. Evet, yanlış okumadınız...

Evlilikleri tek celsede bitti!

Babası Tuncay Özilhan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu holdingin hastanesinde genel müdür olarak çalışan Türkan Tacir'in yaklaşık 25 yıllık evliliği tek celsede bitti. Türkan Hanım ile iş insanı ve fotoğraf sanatçısı eşi Ziya Tacir, geçen hafta anlaşmalı olarak gittikleri mahkemede evliliklerini resmen sona erdirdi.

2010 yılında da evliliklerinde ciddi bir kriz yaşayan çift, boşanmanın eşiğinden dönmüştü. O dönem, 5-6 aylık bir ayrılığın ardından evliliklerini kurtarmayı başaran çift, bu kez yollarını ayırmayı seçti. Türkan Hanım'ın babası Tuncay Özilhan'ın adını taşıyan 22 yaşında bir oğulları olan Türkan Hanım için de Ziya Bey için de hayırlısı olur inşallah.'
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