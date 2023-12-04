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Demet Akalın'dan Bergen sürprizi!

Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve dokuz yaşındaki kızları Hira ile Mersin'deydi. Ünlü şarkıcı, 'Acıların Kadını' olarak da bilinen arabesk sanatçısı Bergen'in mezarını ziyaret etti.

Ekleme: 4.12.2023 - 01:12 Güncelleme: 4.12.2023 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde Jess Molho ile sunduğu gündüz kuşağı programı ile adından söz ettiren Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Mersin'i gezdi.

Ünlü popçu, Mersinli olan Okan Kurt'un ailesini de ziyaret ederken, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Demet Akalın'dan Bergen sürprizi!

Şarkıcı, 1989 yılında eski eşi Halis Serbest tarafından silahla vurularak öldürülen meslektaşı Bergen'in mezarını da ziyaret etti. Akalın, yayınladığı fotoğrafa, "Nur içinde yat" mesajını yazdı.

Demet Akalın'dan Bergen sürprizi!

BERGEN KİMDİR?

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 16 Temmuz 1960 tarihinde Mersin'de doğdu. 1979'da arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği mekanda sahneye çıktıktan sonra çalışması için aldığı teklifi kabul etti. Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Demet Akalın'dan Bergen sürprizi!

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest'le tanıştı ve bir yıl sonra evlendi. 1982 yılında 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez Serbest'ten kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası sahneye çıkmaya devam etti.

Demet Akalın'dan Bergen sürprizi!

1987'de 'Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı' ünvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset'le ödüllendirildi. Aynı yıl Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle 'Acıların Kadını' filminde kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Demet Akalın'dan Bergen sürprizi!

Nisan 1989'da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan 'Yıllar Affetmez'le yaptı. Albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı, 14 Ağustos gecesi Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Memleketi Mersin'e defnedildi.

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