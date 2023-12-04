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BBCS setinden ilk fotoğraf geldi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Gardaşov rolüyle dahil oldu. Son olarak Kasaba Doktoru'nda rol alan Ozan Akbaba'nın Ben Bu Cihana Sığmazam setinden ilk fotoğraf da geldi.

Ekleme: 4.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 4.12.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Ozan Akbaba'nın Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alması heyecanla bekleniyordu. Oktay Kaynarca ile Ozan Akbaba, tam 6 sezon süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ağabey-kardeş karakterlerini oynamışlardı. Ben Bu Cihana Sığmazam, Oktay Kaynarca'nın tam iki sezondur ekranda olan işlerinden biriydi. Heyecanla beklenen ihtimal, gerçeğe dönüştü ve Ozan Akbaba, BBCS kadrosuna giriş yaptı.

OZAN AKBABA BBCS'DE HANGİ ROLDE YER ALACAK?

Ozan Akbaba, bu sezon Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncunun projede oynayacağı karakter de belli oldu. Ozan Akbaba dizide; Gardaşov adında bir Azerbaycan Türk'ü iş insanını oynayacak. Gardaşov, Cezayir Türk'e yardım etmek için gelecek.
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