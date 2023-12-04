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Aslı Enver ve kızı uçakta!

Aslı Enver kızının uçağa bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aslı Enver'in paylaşımı beğeni toplarken, eşi Berkin Gökbudak'tan da hem kızına hem de karısına yorum gecikmedi.

Ekleme: 4.12.2023 - 01:19 Güncelleme: 4.12.2023 - 01:23 / Editör: Ozge Selin
Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.

Aslı Enver ve kızı uçakta!

İŞTE ELAY BEBEK

Güzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Aslı Enver ve kızı uçakta!

"HOŞ GELDİN ELOŞ'UM"

Ünlü isim, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." mesajını yazmıştı.

Aslı Enver ve kızı uçakta!

UÇAĞA BİNDİLER

Kızı ilk kez uçağa binen Aslı Enver, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu kızını kucağına aldığı o anları, "Mini mini bir kuş" ifadesiyle paylaştı. Eşi Berkin Gökbudak da bu paylaşıma, "Benim güzel kızlarım" ifadesini kullandı.

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