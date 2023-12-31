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Sinir hastanesine götürüldü!

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Ekleme: 31.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Kasım ayında Türkiye gündeminin odağına oturan konu Dilan Polat davası oldu.

Şatafatlı ve ultra lüks yaşantısını sosyal medya hesabından adım adım paylaşan Dilan Polat'ın sonu cezaevi oldu.

Eşi Engin Polat ile kara para suçlamasına giren Dilan Polat kısa süre içinde gözaltına alındı.

Beraberindeki kişiler ile gözaltına alınan Polatlar, çok geçmeden cezaevine girdi.

Psikolojisi çöktü

O günden bu yana içeride bulunan Dilan Polat'ın psikolojik durumunun iyi olmadığı aktarıldı.

Çocukları ile ayrı düşen Dilan Polat'ın sık sık ağladığı belirtildi.

Ayrıca avukatları, Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Ne olmuştu?

Dilan Polat'ın bindiği çok sayıdaki lüks araçlar, altın ve dolar şovları, helikopterlerle olan pozları dikkat çekmeye başladı.

Polat'ın bu lüks yaşamı ve paranın kaynağı kimileri tarafından sorgulandı.

Güzellik merkezi işleterek 3 yılda bu mal varlığını elde edemeyeceğini düşünenler, Polat'ı bu kez sorgulayarak gündemde tutmaya başladı.

Ardından olay giderek derinleşti ve silahlı saldırılar, uyuşturucu itirafları, kara para aklama olayları gündeme geldi.

Bir süre önce "Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' ve "Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum." ifadelerini kullanan Dilan Polat, olay ciddiyete binince paylaşımlarına son verdi.

MASAK raporunu dikkate alan Başsavcılık, şüphelilerin suç örgütü kurduğu ve suçtan elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla harekete geçti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandığı belirlendi.

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