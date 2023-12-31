Bakın yeni sevgilisi kimmiş...

Son dönemin parlayan oyuncularından biri de Uraz Kaygılaroğlu.Kariyerindeki zirve dönemini yaşayan Kaygılaroğlu, Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlendi.Ada adında bir kızı olan çift, Temmuz 2019'da boşandı.Evliliklerinin ardından arkadaş kalan ikili, aralarındaki iletişim ile de konuşuluyor.Şimdilerde ‘Sakla Beni’ dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor.Bu iddialar, Sayna Soleimanpour’un oyuncunun köpeği ile fotoğraf paylaşmasının ardından daha da alevlendi.Kaygılaroğlu’nun fan ekibi, ikilinin aşk yaşadığını iddia etti.İşte o paylaşım...