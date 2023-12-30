Yeni imajını çok sevdi

Aldığı radikal bir kararla tarz değişikliği yapan Hande Erçel, saçlarını kızıla boyattı. Yeni imajının ardından paylaşımlarını artıran Hande Erçel için "Yeni imajını çok sevmiş" yorumları yapıldı.

Bambaşka Biri dizisindeki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde imajını değiştiren Hande Erçel, magazin gündemine bomba gibi düştü.Saçlarını kızıla boyatana Erçel'in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçileri ünlü oyuncunun yeni saçlarını yorum yağmuruna tuttu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Bambaşka Biri'nin yıldızı Hande Erçel yeni bir paylaşım daha yaptı.Sosyal medya hesabından dinlediği anları paylaşan Hande Erçel, '20 saatin sonunda' yazdı. Ünlü oyuncunun takipçileri 'Yeni imajını çok sevmiş' yorumunu yaptı.