Cengiz Kurtoğlu'ndan Sefo'ya düet çağrısı

Yeni yılda yeni bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkacağı müjdesini veren Cengiz Kurtoğlu, "Bu şarkıyı doğum günü olanlar çok sevecek" dedi.Kurtoğlu, rapçi Sefo ile bir etkinlikte tanıştıklarını, kendisinin çok mütevazi ve terbiyeli bir genç olduğunu söyledi. Sefo’yu müzikal anlamda da çok beğendiğini belirten sanatçı, rapçi ile kült olmuş eserlerinden 'Gece Olunca' şarkısında düet yapmak istediğini kameralar aracılığıyla duyurdu."Ben 'Gece Olunca'yı okuyacağım, Sefo’da rap yapsa muhteşem olur" diyen müzisyen, diğer eserlerinden birinde de rap düetine olumlu baktığını söyledi.