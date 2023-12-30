Aslı Enver Meksika'da

Son olarak 'Arayış' adlı yapımla izleyici karşısına çıkan Aslı Enver, kızı ve eşiyle gittiği Amerika tatilinin ardından rotasını Meksika'ya çevirdi. Ünlü ismin Meksika'dan yaptığı paylaşıma, binlerce beğeni ve yorum geldi.

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş; ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.Geçtiğimiz günlerde kızı ve eşiyle Amerika'ya tatile giden ünlü isim, son olarak rotasını Meksika'ya çevirdi. Meksika'da çekilen karelerini 6.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından 'Ülkeye giriş yapmışımdır' notuyla yayınlayan Enver'e, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.