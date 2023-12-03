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Eski aşkı evlenirken göndermeli video!

Eski sevgilisi Umut Evirgen'in Alina Boz ile evlendiği gün kalabalığın ortasında ruj sürerken paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, "Dünya yanarken ben" notunu düştü.

Ekleme: 3.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 3.12.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sık sık magazin gündemini kurcalayan isimler arasında.

Yer aldığı yapımlardaki rolleri ile konuşulan Sarıkaya, aşk hayatı ile de dikkat çekiyor.

Serenay Sarıkaya'nın adı, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy, Umut Evirgen gibi isimlerle anıldı.

Eski aşkı evlenirken göndermeli video!

Sarıkaya'nın eski sevgilisi Umut Evirgen, geçtiğimiz gün Alina Boz ile dünyaevine girdi.

Çift yakınları ile düğünlerini kutlarken, Sarıkaya'nın bir paylaşımı da olay oldu.

Eski aşkı evlenirken göndermeli video!

"Dünya yanarken ben"

Serenay Sarıkaya, kalabalık bir ortamda arkasında insanlar dans ederken aynasını açıp rujunu sürdü.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Dünya yanarken ben" notunu düştü.

Sarıkaya'nın o paylaşımı, Umut Evirgen'in düğünü ile bağdaştırılırken binlerce yorum da beraberinde geldi.

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