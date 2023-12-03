Alina Boz evlendi

Magazin gündemi bir düğünle daha çalkalandı.Bu kez başrolde Umut Evirgen ve Alina Boz var.Kısa bir süredir birlikte olan çift, nikah masasına oturdu.Çift bir teknede gerçekleştirdiği düğünlerini 90 kişi ile kutladı.Bir diğer yandan düğünün yemek menüsünün ise Somer Sivrioğlu tarafından hazırlandığı biliniyor.Çift mutlu günlerini doyasıya kutlarken, düğün fotoğrafları da beraberinde geldi.İşte Alina Boz ve Umut Evirgen düğününden kareler...