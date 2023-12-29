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Türkiye güzeli Aslı Sümen evleniyor!

2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasının birincisi Aslı Sümen, bir süredir birlikte olduğu Chris Bann ile evleniyor. Yarışmanın ardından oyunculuğa başlayan tescilli güzel, İngiliz sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Ekleme: 29.12.2023 - 01:22 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:24 / Editör: Ozge Selin
Miss Turkey 2017 yarışmasında ikinci seçilen, tacın Itır Esen’den alınması sonrası birincilik elde eden Aslı Sümen, bir süredir birlikte olduğu İngiliz aşkıyla evlilik kararı aldı.

Sevgilisiyle pikniğe çıkan tescilli güzel, yüzük sürpriziyle büyük şaşkınlık yaşadı. Aslı Sümen, Chris Bann'ın evlenme teklifine 'evet' cevabını verdi.

"2023 YILININ EN BÜYÜLÜ ANI"

30 yaşındaki model ve oyuncu, Instagram hesabından yüzük emojisiyle birlikte yaptığı paylaşıma, "Hayatımın aşkına en kolay evet. Bu yıl biterken 2023'ten en büyülü anı paylaşmak istedim. Chris bana birinci yıl dönümümüzde evlenme teklif etti. Piknik yaparak ilk buluşmamızı yeniden yaşamak istedik. Hayır, planlı değildi. Beyaz giymem tam bir tesadüf. Ortamın bu kadar tatlı olması ise sadece anılar yaratma ve her şeyi mükemmel yapma çabamız" ifadelerini kullandı.

Türkiye güzeli Aslı Sümen evleniyor!

"HAYATIMIN EN SAVUNMASIZ ANLARINDAN BİRİ"

'Baht Oyunu', 'Erkek Severse', 'Gülümse Kaderine' ve 'Ruhun Duymaz' dizilerinde rol alan Aslı Sümen, "İşte hayatımın en iyi ve en savunmasız anlarından biri, ağlamak ve bu inanılmaz insana 'evet' demek. Nişanlın olmaktan ve sana 'benim' dediğim için gurur duyuyorum" mesajını yazdı.

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