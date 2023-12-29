"Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun" cümlesiyle tanınan 90'lı yılların ünlü hava durumu sunucusu Hülya Uğur, sosyal medya paylaşımlarına ara verince takipçileri meraklandı. Televizyon ekranlarından uzaklaşan Uğur'dan açıklama geldi.

Ekrana çıktığı dönemde hava durumu sunumunu 'Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun' sözleriyle sonlandıran Hülya Uğur'dan haber var.Son günlerde sosyal medyada takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutulan sunucu, Facebook hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.'ENDİŞELİ SORULARINIZA CEVAP OLSUN'Bir süredir sosyal medya paylaşımı yapmadığım için özel yazdığınız endişeli sorularınıza cevaben, sağlık sorunlarım var ama iyi olacağım. Teşekkürler sevgi ve sağlıkla, yeni yılımızda havamız iyi olsun.