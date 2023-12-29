Hande Ataizi'nin 'Taş, Kağıt, Makas' heyecanı!
Son olarak 'Bihter' filminde 'Firdevs Yöreoğlu' karakterine hayat veren Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, yeni projesinden bahsetti.
Kore yapımı 'Remember: War Of The Son' dizisinden uyarlanan 'Taş, Kağıt, Makas'ın kadrosunda yer alacak Hande Atazi, "Çok mutluyum. Sevenlerimle yeniden buluşacağım. 15 Ocak'ta çekimler başlıyor" dedi.
YILBAŞI PLANI
Kanal D'de ekranlara gelecek yeni dizisinin heyecanını yaşadığını söyleyen Ataizi, 2024 yılını evinde karşılayacağını belirtirken, "Kalabalığı sevmiyorum, evde olacağım" açıklamasını yaptı.
YILBAŞI PLANI
Kanal D'de ekranlara gelecek yeni dizisinin heyecanını yaşadığını söyleyen Ataizi, 2024 yılını evinde karşılayacağını belirtirken, "Kalabalığı sevmiyorum, evde olacağım" açıklamasını yaptı.