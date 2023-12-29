Demet Sağıroğlu'ndan 'Kayahan' açıklaması!

1989 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye Elemeleri'nde ikinci olan Kayahan'ın 'Melankoli' adlı parçasında vokal yapan Demet Sağıroğlu, müzik kariyerine 1990'da usta sanatçı ile seslendirdikleri 'Gözlerinin Hapsindeyim' şarkısıyla adım attı. Sağıroğlu, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.

1994 yılında 'Kınalı Bebek' albümü ile büyük başarı yakalayan, 'Arnavut Kaldırımı' şakısıyla hafızalarda yer etmeyi başaran Demet Sağıroğlu, hayatımın kırılma noktasını açıkladı."MÜZİKTEKİ BABAM KAYAHAN"Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi, 3 Nisan 2015 tarihinde yumuşak doku kanserine yenik düşen usta sanatçı Kayahan Açar için "Müzikteki babam" ifadesini kullandı."SEYİRCİYE SAYGIYI KAYAHAN ABİDEN ÖĞRENDİM"57 yaşındaki şarkıcı, "Konservatuarda öğrenmediklerimi Kayahan'la sahnede öğrendim. Nasıl şarkı söylenir, o heyecan nasıl bastırılır, nasıl şarkı yazılır? Seyirciye saygı, müziğe saygı... Bunları Kayahan abiden öğrendim" şeklinde konuştu.