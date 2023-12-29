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Bergüzar Korel içini döktü

Londra İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel, yine dikkat veren bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 29.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Dijital platformda yayınlanacak dizi projesi için imaj değişikliğine giden Bergüzar Korel, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Sarışın olan Korel, son olarak kısacık kestirdiği saçlarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla zaman zaman tepki çeken oyuncu, geçtiğimiz aylarda bölüm başı aldığı paraları unutarak oyunculuğun zorluklarına dair dert yanında eleştirilmişti.

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel, yılın son günlerinde içini takipçilerine döktü.

Bergüzar Korel içini döktü

"Hevesim yok"

"İçimden bir sürü fotoğraf çekmek, bir sürü şey yazmak geliyor, ama sonra duruyorum, bakıyorum şevkim, hevesim yok." diyen oyuncu, paylaşımında şunları yazdı:

"Allah’ın gücüne gider mi?"

"Bunca acı bunca kötülük bunca mutsuzluk varken kendi mutluluğumun peşinden gitmek aptallık, bencillik gibi geliyor, bir utanç kaplıyor içimi. Sonra diyorum acaba Allah’ın gücüne gider mi? Çocukken bir şeye üzülsem, kaygılansam, korksam hep böyle derdi büyüklerim. 'Sus Allah’ın gücüne gider şükret.'

Bergüzar Korel içini döktü

"Sevenlerim hep sağlıklı olsun"

Allah bizi çok seviyorsa eğer benim kalbimi bilir diye düşünüyorum, ama sonra bir korkuyorum, Allah’ım diyorum verdiğin her şeye bin şükür, ne olur gücüne gitmesin, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum sadece. Ailem, evlatlarım tüm sevdiklerim, sevenlerim hep sağlıklı olsun.

Dünyada kim varsa şu an acı çeken acılarını hafiflet, masumları, çocukları, hayvanları koru sonsuz merhametinle sar. Böyle işte... Bu fotoğrafa da bu satırlar olmadı ama hislerim tam da bu şu anda. 2024 dilerim şefkatle gelirsin insanlığa lakin çok ihtiyacımız var buna."


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