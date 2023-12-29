'Ayağımı kaybedebilirim'

Son dönemde sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlar ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün bir güzellik merkezinde objektiflere yansıdı. Bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Ortaç, yeni bir atak daha geçirirse bacağını kaybedebileceğini söyledi.Ünlü şarkıcı Ortaç, durumuyla ilgili "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok, 3 atak geçirdim 4.atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" dedi.Bir süredir psikolojik olarak iyi olmadığından bahseden şarkıcı, "Kendimi çok ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım da davet edince geldim ve ilaç gibi geldi burası bana. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkeklerde kişisel bakımına dikkat etmeli. Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti" ifadelerini kullandı.