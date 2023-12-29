10 yıllık aşkıyla evlendi

Manolya, Sevmedim Deme, İçime Ata Ata ve Baba Yak gibi şarkıları ile bir anda yıldızı parlayan Kurtuluş Kuş, 10 yıldır aşk yaşadığı Nezaket Şimşek ile evlendi. Kurtuluş Kuş ile Nezaket Şimşek'in Ankara Keçiören'de gerçekleştirdikleri düğününe ünlü isimler de katıldı.Çiftin nikah şahitliğini şarkıcı Eda Sakız ve Burak Bulut yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Eda Sakız ve Nigar Muharrem sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyledi. Düğünü için bir otelde hazırlanan gelin Nezaket Şimşek önce kabarık işleme detaylı bir gelinlik giydi. Şimşek, nikah sonrası da balık model dantelli bir gelinlik tercih etti. Ünlü isimler gecenin ilerleyen dakikalarında kendilerini müziğin ritmine kaptırarak saatlerce dans etti.