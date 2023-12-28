Yeni sevgilisi ortaya çıktı!

Kendisinden yaşça büyük Onur Ünlü ile 5 yıl ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, aşk hayatında hız yapmaya başladı. Ayrılır ayrılmaz birlikte olduğu Kutay Soyocak’tan da ayrılan ünlü oyuncu, bu kez Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı.Ergüçlü, DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik ile asansörde çektiği selfie pozunu sosyal medyasında yayınlayarak bu aşkı herkese ilan etti.