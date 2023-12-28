Umut Evirgen'den Alina Boz'a sürpriz!

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Ünlü çift, 2 Aralık'ta ise yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim olmuştu.25 gün önce evlenen ikili, geçtiğimiz haftalarda Akmerkez'de objektiflere takılmıştı. Gazetecilerle konuşan çiftten Evirgen, "Çok hastayız. Grip oldum. Sabah-akşam serum alıyorum. 12 gündür yatıyoruz" demişti. Balayında nereye gittikleri de sorulan ünlü isim, "İyileşirsek gideriz. Daha balayı için plan yapmadık. Buraya da eczaneye geldik" demişti.Umut Evirgen oyuncu Alina Boz önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çiçeği burnunda çift "İşle alakalı bir randevumuz var ona gidiyoruz. Biliyorsunuz ağar bir grip atlattık ve evdeydik, haliyle işler aksadı ama şimdi çok şükür sağlığımız yerinde" diye konuştu.Alina Boz, "Güzel bir yıl oldu benim için. Yılbaşı için tatil planı yapmadık ama Ocak ayı içerisinde bir yurtdışı planımız var" ifadelerini kullandı.Sürprizleri sevdiğini ve plan yapmaktan pek hoşlanmadığını söyleyen Evirgen, "Alina'ya son yaptığım sürpriz bu sabah uyanır uyanmaz onu çok güzel bir resim sergisine getirmekti" dedi.Mekanları güvendiği birine teslim ettikten sonra bütün dikkatini yönetmenliğe ayırmak istediğini söyleyen Umut Evirgen; "Ana akım ya da dijitale bir dizi projesi yapmak isterim. Hatta üstünde çalışıyorum ve mayıs ayına kadar netleşir. Oyunculuk konusunda yeteneğim yok, oyunculuğu hiç yapamıyorum. Kamera önü bana göre değil" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.