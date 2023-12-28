  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Umut Evirgen'den Alina Boz'a sürpriz!

Yaz başından beri aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz, 2 Aralık'ta nikâh masasına oturmuştu. Hastalandıkları için balayına gidemeyen ikili, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Plan yapmaktan hoşlanmadığını ve sürprizleri tercih ettiğini söyleyen Evirgen, eşine yaptığı son sürprizi anlattı.

Ekleme: 28.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü çift, 2 Aralık'ta ise yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim olmuştu.

"BALAYINA GİDEMEDİLER"

25 gün önce evlenen ikili, geçtiğimiz haftalarda Akmerkez'de objektiflere takılmıştı. Gazetecilerle konuşan çiftten Evirgen, "Çok hastayız. Grip oldum. Sabah-akşam serum alıyorum. 12 gündür yatıyoruz" demişti. Balayında nereye gittikleri de sorulan ünlü isim, "İyileşirsek gideriz. Daha balayı için plan yapmadık. Buraya da eczaneye geldik" demişti.

"AĞIR BİR GRİP ATLATTIK"

Umut Evirgen oyuncu Alina Boz önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çiçeği burnunda çift "İşle alakalı bir randevumuz var ona gidiyoruz. Biliyorsunuz ağar bir grip atlattık ve evdeydik, haliyle işler aksadı ama şimdi çok şükür sağlığımız yerinde" diye konuştu.

Alina Boz, "Güzel bir yıl oldu benim için. Yılbaşı için tatil planı yapmadık ama Ocak ayı içerisinde bir yurtdışı planımız var" ifadelerini kullandı.

PLAN YAPMAKTAN HOŞLANMIYOR!

Sürprizleri sevdiğini ve plan yapmaktan pek hoşlanmadığını söyleyen Evirgen, "Alina'ya son yaptığım sürpriz bu sabah uyanır uyanmaz onu çok güzel bir resim sergisine getirmekti" dedi.

Mekanları güvendiği birine teslim ettikten sonra bütün dikkatini yönetmenliğe ayırmak istediğini söyleyen Umut Evirgen; "Ana akım ya da dijitale bir dizi projesi yapmak isterim. Hatta üstünde çalışıyorum ve mayıs ayına kadar netleşir. Oyunculuk konusunda yeteneğim yok, oyunculuğu hiç yapamıyorum. Kamera önü bana göre değil" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Umut Evirgen'den Alina Boz'a sürpriz!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, artık daha basit

Ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, artık daha basit

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor