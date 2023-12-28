Mesut Akusta'dan flaş açıklama!

'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Dağ', 'Karagül', 'Ölene Kadar', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', '7. Koğuştaki Mucize', 'Balil', 'Teşkilat' ve 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan Mesut Akusta, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.MESUT AKUSTA'NIN OKUL GÜNLERİ22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelen, ilkokul öğrenimini de burada gören oyuncu, "İlkokulu bitirince Afyon'a annemin memleketine taşındık. Babam rahmetli olunca da Afyon'dan Ankara'ya taşındık. Ortaokula Afyon'da başladım" şeklinde konuştu."İLK KOMAYA OKULDA GİRDİM"Okulda hocasının kafasına vurması sonucu ölümden dönen 59 yaşındaki sanatçı, "Okul hayatım olmadı, orta 2'nci sınıftayken beyin kanaması geçirdim; hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan. İlk komaya okulda giriyorum, hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim sonra geceyarısı yeniden komaya giriyorum" dedi."HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ HALE GELDİM"Beyin cerrahi bölümünde tedavi gören Mesut Akusta, "Doktorlar 'Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara'ya götürmeniz lazım' diyor. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne Beyin Cerrahi Bölümüne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum. Futbolu bırakmak zorunda kaldım, hiçbir şey yapamaz hale geldim" açıklamasını yaptı."ÖMRÜM BOYUNCA BEYNİMDEN DARBE ALAMAM"1993 yılından itibaren dizi ve filmlerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, "Beynime darbe alamam ömrüm boyunca. Berberde bile traş olurken kafamı kolluyorum, o yıllardan kalan bir şey. Okul dönemim orada bitti. Ankara'ya taşındıktan sonra da pek çok iş yaptım" ifadelerini kullandı.