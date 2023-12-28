  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mesut Akusta'dan flaş açıklama!

2013-2016 yılları arasında yayınlanan 'Karagül' dizisinde canlandırdığı 'Kendal Şamverdi' karakteriyle tanınan Mesut Akusta'nın, ortaokul 2'nci sınıftayken eğitim hayatının bittiği ortaya çıktı. Okulda beyin kanaması geçirip komaya giren ünlü oyuncu, yaşadığı zor günleri anlatırken, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ekleme: 28.12.2023 - 02:10 Güncelleme: 28.12.2023 - 02:13 / Editör: Ozge Selin
'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Dağ', 'Karagül', 'Ölene Kadar', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', '7. Koğuştaki Mucize', 'Balil', 'Teşkilat' ve 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan Mesut Akusta, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MESUT AKUSTA'NIN OKUL GÜNLERİ

22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelen, ilkokul öğrenimini de burada gören oyuncu, "İlkokulu bitirince Afyon'a annemin memleketine taşındık. Babam rahmetli olunca da Afyon'dan Ankara'ya taşındık. Ortaokula Afyon'da başladım" şeklinde konuştu.

Mesut Akusta'dan flaş açıklama!

"İLK KOMAYA OKULDA GİRDİM"

Okulda hocasının kafasına vurması sonucu ölümden dönen 59 yaşındaki sanatçı, "Okul hayatım olmadı, orta 2'nci sınıftayken beyin kanaması geçirdim; hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan. İlk komaya okulda giriyorum, hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim sonra geceyarısı yeniden komaya giriyorum" dedi.

Mesut Akusta'dan flaş açıklama!

"HİÇBİR ŞEY YAPAMAZ HALE GELDİM"

Beyin cerrahi bölümünde tedavi gören Mesut Akusta, "Doktorlar 'Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara'ya götürmeniz lazım' diyor. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne Beyin Cerrahi Bölümüne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum. Futbolu bırakmak zorunda kaldım, hiçbir şey yapamaz hale geldim" açıklamasını yaptı.

Mesut Akusta'dan flaş açıklama!

"ÖMRÜM BOYUNCA BEYNİMDEN DARBE ALAMAM"

1993 yılından itibaren dizi ve filmlerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, "Beynime darbe alamam ömrüm boyunca. Berberde bile traş olurken kafamı kolluyorum, o yıllardan kalan bir şey. Okul dönemim orada bitti. Ankara'ya taşındıktan sonra da pek çok iş yaptım" ifadelerini kullandı.

Mesut Akusta'dan flaş açıklama!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, artık daha basit

Ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, artık daha basit

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor