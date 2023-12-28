İpek Filiz Yazıcı'dan 'hamilelik' açıklaması...

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu bir araya getiren ‘Mutluyuz’un galası dün akşam gerçekleşti. İpek Filiz Yazıcı, 29 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak filmin galasına katılan isimler arasındaydı."EVLENİNCE KİLO ALDIK"Ufuk Beydemir ile evli olan Yazıcı, hakkında çıkan hamilelik iddialarına, "Evlilik çok güzel gidiyor. Güzel gittiği için böyle kilolar aldık biraz. Öyle bir durum yok, bir süre de düşünmüyoruz zaten" dedi.