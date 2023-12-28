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'Başkan' filmi ekibi kameralar karşısında!

Çekimleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dört haftada tamamlanan, yerel seçim sürecinde kasaba halkının yaşadıklarını konu alan komedi türündeki 'Başkan'ın oyuncuları ve yönetmeni, filmin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 28.12.2023 - 02:07 Güncelleme: 28.12.2023 - 02:09 / Editör: Ozge Selin
Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse ve Şerif Sezer'in rol aldığı Başkan filminin basın toplantısı, 26 Aralık'ta Wyndham Grand İstanbul'da gerçekleşti.

"OVACIK'TA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK"

Necip Memili, "Film iki belediye başkanının seçim sürecini anlatıyor. İki ailenin başından geçenlerin halka yansımasını göreceğiz. Bir ay Ovacık'ta keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuştu.

Büşra Pekin, "Güzel senaryoyla, güzel coğrafyada şahane bir film çektik. Aile gibi olduk ve birbirimizi çok sevdik. Necip Memili'nin oynadığı karakterin eşiyim, naif ve Anadolu kadını. Aynı zamanda güçlü bir kadın. Eşim belediye başkanı" dedi.

'Başkan' filmi ekibi kameralar karşısında!

"FİLMDEKİ SOSYETİK TEK KADIN"

Diren Polatoğulları, "Güzel bir iş çıktı. Mevcut belediye başkanını oynuyorum. Eşimi oynayan Nursel Köse sayesinde belediye başkanıyım. Zengin bir aileler" ifadelerini kullandı.

Nursel Köse, "Canlandırdığım karakter oradaki sosyetik tek kadın. Eşini çok destekleyen Hacer'i oynuyorum. Altın dişleri olan birini canlandırdım" dedi.

'Başkan' filmi ekibi kameralar karşısında!

"SİYASET YAPMADAN SİYASET ANLATTIK"

Ulaş Bahadır, senaryosunu yazdığı ve yönettiği film hakkında, "Nursel Köse'ye cevap vereyim önce. Tunceli'de sosyete yok. Tekrar tekrar izlenecek bir film. Yeşilçam filmleri nasıl 50 yıl sonra seyrediliyorsa bu yapım da öyle olacak. Siyaset yapmadan siyaset anlattık. Yazar olarak kendimi tebrik ederim. Hayranlıkla izlediğim oyuncularla çalıştım" açıklamasını yaptı.

'Başkan' filmi ekibi kameralar karşısında!

"ÇOK SİNEMA FİLMİM YOK"

5 Ocak'ta vizyona girecek film için usta sanatçı Şerif Sezer, "Çok fazla sinema filmim yok, oynamıyorum. Çok kabul etmiyorum. Bir şeyi kabul ettiysem sevmişimdir ve oynamışımdır" yorumunda bulundu.

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