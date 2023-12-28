Barış Murat Yağcı'dan yılbaşı alışverişi...

'Survivor'da iki kez mücadele edip, 2020'de finalist olan Barış Murat Yağcı, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Bir süre mağazaları dolaşıp sezonluk ürünleri inceleyen oyuncu, sevenlerinin ilgi odağı oldu.

AVM'de yanına gelen tüm sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip sohbet eden Barış Murat Yağcı, "Yılbaşı öncesi alışveriş yapmak istedim. Reklam çekimleri devam ediyor. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.Uzun süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu, siyahlar içindeki spor tarzıyla dikkat çekti. Yağcı, uzun süren alışveriş turunu tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.