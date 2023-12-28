Annesiyle birlikte tatile çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.Güzel voleybolcu, şimdi de tatil kareleriyle gündem oldu.Sosyal medya hesabını aktif kullanan Güneş, son olarak annesiyle pozları paylaştı. Annesiyle Kotor'a giden Güneş pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.Anne-kızın mutlu hallerini görenler sosyal medyada güzel voleybolcuya beğeni ve yorum yağdırdı.Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaşan Güneş, son olarak spor salonundan verdiği pozla övgü dolu yorumlar aldı. Güneş, geçtiğimiz günlerde sahadan çekildiği bir karesini: "23'ün son oyunu yakında görüşürüz" notuyla paylaşmıştı.