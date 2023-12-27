Set karelerine yorum yağdı!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimlerden oyuncu Demet Özdemir, her haliyle çok konuşuluyor.Dizisi final için gün sayan Özdemir, setten karelerini takipçileriyle paylaştı.Siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren ünlü ismin setten pozlarına beğeni ve yorum yağdı.Güzel oyuncuya yorum yağdı. Takipçileri "'Kadınsın', Güzelliğim', 'Harika görünüyorsun', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı. Kariyerine dans ederek başlayan Demet Özdemir, Bengü’nün dans ekibinde yer aldı. Anadolu Efes ve Flash TV'de de dansçılık yapan Özdemir, şimdi çok ünlü bir oyuncu.