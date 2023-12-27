Selim Bayraktar'ın sürprizi var!

Cihangir'de görüntülenen Selim Bayraktar, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Ünlü oyuncu, "Arkadaşlar yeni bir yıla giriyoruz. 2023 hepimiz için çok iyi geçti diyemeyeceğim, umudumuz 2024 hepimiz için hayırlı olsun" dedi.Yeni projesi hakkında konuşan Selim Bayraktar, "2024'te çok beğeneceğiniz yeni bir projeyle geliyorum ama ismini söylemeyeyim, sürpriz olsun" açıklamasını yaptı.