Mert Demir'den 'Ateşe Düştüm' itirafı!

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir hakkında bir süredir aşk iddiaları gündeme geliyordu. Ateşe Düştüm şarkısıyla üne kavuşan Mert Demir'in şarkısındaki kadın sesinin de Serenay Sarıkaya'ya ait olduğu konuşuluyordu. Serenay Sarıkaya'dan sonra Mert Demir'den de 'Ateşe Düştüm' itirafı geldi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadıkları iddiası son zamanlarda en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Ateşe Düştüm adlı şarkısıyla yıldızı parlayan Mert Demir'in şarkısında da Serenay Sarıkaya'nın vokal yaptığı iddia edilmişti. Aşk iddiaları halen cevapsız olsa da, Ateşe Düştüm ve vokal iddialarına açıklama geldi.



Serenay Sarıkaya, "Şarkıda vokal yapan benim evet" sözleriyle doğruladı.



Demir ise, "Güzel bir şarkı yaptık. Aktı gitti herkeste de bir karşılık buldu. Şarkı üzerine buluştuk. Güzel de bir anı oldu bizim için. Kendi aramızda bir şeydi ama tabii ki saklayabilmek çok da mümkün olmadı. Güzel bir anıydı bizim için" ifadelerini kullandı.



