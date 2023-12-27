Merak edilen filmden ilk görüntüler!

Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, müzik direktörlüğünü Cem Öğet’in üstlendiği, İsmail Hacıoğlu’nun başrolde olduğu Cem Karaca’nın Gözyaşları filminden ilk görüntüler izleyicilerin beğenisine sunuldu.Usta sanatçının 1967 yılında Apaşlar grubuyla katıldığı Altın Mikrofon Ses Yarışması’nda ikinciliği kazandığı, ardından ilk plağına ve oğluna da ismini veren 'Emrah' şarkısı, filmden görüntülere eşlik ediyor.26 Ocak'ta vizyona girecek film; Cem Karaca'nın kariyerinin başlangıcından itibaren yaşadığı iz bırakan anları, kişisel dünyasına ve sanatına damgasını vuran dönemleri beyazperdeye taşıyacak.Fikret Kuşkan'ın baba Mehmet Karaca'ya, Yasemin Yalçın'ın anne Toto Karaca'ya hayat vereceği filmde; Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer ve Alper Saldıran da rol alıyor.