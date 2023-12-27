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Beyaz Gazete
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Mehmet Ali Erbil servetini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile tartışan Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunup servetiyle ilgili de konuştu.

Ekleme: 27.12.2023 - 09:00 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sürekli gündem olan ünlü şovmen ovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında TV8’in patronu Acun Ilıcalı'nın servetini sorgulamıştı.

50 yıldır televizyon starı olduğunu ve Acun Ilıcalı gibi hızla yükselip kanal sahibi ya da uçağı olmadığını söyleyen Erbil, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"Kamuoyuna sunuyorum"

Şovmen, "Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda bir saat bekliyordu. Birkaç yıl içinde iki tane ulusal kanal, bir dijital platform, İngiltere'de iki futbol takımı, iki özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim." şeklinde konuşmuştu.

"Ona gülüyorum"

Ilıcalı ise bu sözlere; "Ona gülüyorum sadece. Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş, öyle anlıyoruz. Bir yapımcıyla oyuncu aynı parayı mı kazanır?

"Zorunda mıyım?"

Mehmet Ali zaten bir yapımcı kadar kazanacağını hesap ettiyse hayata 5-0 mağlup başlamış. Televizyonda belki bir milyar insana program seyrettiriyorum; sonra Acun nasıl para kazanıyor? Ne güzel bir dünya bu ya! Mehmet Ali Erbil ile ben ne zaman bir araya gelmişim? Daha önce hiç benim kanalımda yer almış mı? Ben herkesi kanalımda çalıştırmak zorunda mıyım?" şeklinde cevap vermişti.

Erbil, bu sert yanıtın ardından Enver Aysever'in YouTube programına konuk oldu. Erbil son katıldığı yayında servetini açıkladı:

"Evim 10 milyon dolardır

"Sanatçılar arasında vergi rekortmeni olmuşluğum var. Kazandığım her şey ortada. Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder. Eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolardır.

Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye aldım. Ben hiç çalışmasam da çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var."
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