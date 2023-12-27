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Bebeğiyle fotoğraf paylaştı!

Prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile 2018 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da kızı Ferahfeza'yi kucağına alan şarkıcı Atiye, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Ünlü şarkıcı 3 aylık bebeğiyle fotoğraf paylaştı.

Ekleme: 27.12.2023 - 01:59 Güncelleme: 27.12.2023 - 02:03 / Editör: Ozge Selin
19 Eylül akşamı ikinci kez anne olma mutluluğu yaşayan Atiye, Neva'nın doğumu sonrası eşi Erol Sebebci ile birlikte Maslak Acıbadem Hastanesi çıkışı görüntülenmiş. Neva’yı kapalı bir puset içinde arabaya koyan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

"FANTASTİK BİR GÜN GEÇİRDİK"

Ünlü şarkıcı, “Her şey çok hızlı gelişti. Fantastik bir gün geçirdik. Her şey bir saat içinde oldu. Ben ve kızım çok sağlıklıyız şu an” açıklamasını yapmıştı.

Bebeğiyle fotoğraf paylaştı!

"BOL KORNALI BİR YOL OLDU"

Erol Sebebci, “Doktorumuz 'doğum cuma günü olacak' dedi. Evde yeni projeler için toplantı yaparken resmen yeni projemiz geldi. Hemen yola çıktık. Bol kornalı bir yol oldu. Yarım saatte hastaneye vardık. 15 dakikada da doğum gerçekleşti ama kolay bir doğum olmadı" şeklinde konuşmuştu.

Bebeğiyle fotoğraf paylaştı!

"DÜNYALAR KADAR MUTLUYUM"

Çift röportajın ardından basın mensuplarına çikolata ikram etti. 3.50 kilo 50 cm olarak dünyaya gelen kızı Neva'nın fotoğrafını paylaşan Atiye, "Dünyalar kadar mutluyum. çok şükür" ifadelerini kullanmıştı.

Bebeğiyle fotoğraf paylaştı!

NEVA BEBEK İLE PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı Atiye sosyal medya hesabından 19 Eylül'de dünyaya gelen ikinci çocukları Neva ile birlikte fotoğraf paylaştı. Şarkıcı bebeğiyle birlikte olan fotoğraflarına 'Bir elmanın iki yarısı' notunu düştü.

Bebeğiyle fotoğraf paylaştı!


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