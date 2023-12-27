  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

25 yıllık gerçek ortaya çıktı!

Özgü Namal ekrana geri döndü. Mine Tugay yıllar sonra ekrana geri dönen Özgü Namal'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım sonrası Mine Tugay ile Özgü Namal arasındaki 25 yıllık gerçek yeniden gündeme geldi. Peki Mine Tugay'la Özgü Namal arasındaki 25 yıllık gerçek ne? İşte cevabı.

Ekleme: 27.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Özgü Namal yıllar sonra ekrana geri dönmüştü. Ünlü oyuncu için Mine Tugay'dan paylaşım geldi. Mine Tugay Özgü Namal'ın fotoğrafını paylaşıp, "Güzel Özgü'm, seni izlemek şahane" yazdı.

MİNE TUGAY VE ÖZGÜ NAMAL'IN KADERİNİ SİL BAŞTAN DEĞİŞTİREN OLAY

Özgü Namal ile Mine Tugay'ın hayatlarını değiştiren bir ortak kaderleri var. Özge Özberk, Armağan Çağlayan'ın Youtube'de yayınlanan programına konuk olmuştu. Hayatının anlatıldığı programda, Özge Özberk'in Müjdat Gezen Konservatuvarı'ndan yeteneksizlik sebebi ile atıldığı döneme de değinilmişti. O dönem; aralarında Evrim Akın, Özgü Namal ve Mine Tugay'ın da bulunduğu 13 kişilik bir öğrenci grubunda yer alarak okuldan atılan Özge Özberk, Müjdat Gezen Konservatuvarı'ndan atılma dönemini şu sözler ile anlatmıştı:

25 yıllık gerçek ortaya çıktı!

"13 kişilik bir sınıftık. Bir kişi mi iki kişi mi ne geçti. Biraz kurunun yanında yaş da yandı gibi bir durum oldu... Kimdi kuru olan hatırlamıyorum, bilmiyorum ama böyle bir tarih yazdık orada yani. Bir sınıfı neredeyse kapattılar. İki kişi geçti sadece. Onlar da tabi; sevgili Şeyla (Halis), arkadaşımız... Onlar çok çalıştılar, biz biraz daha hani ne kadarsa o kadar çalışanlar ya da çalışmayanlar. Ama böyle bir gözü karalık oldu ve gerçekten o sene bir sessizlik oldu okulda. Daha önce hiç yaşanmamış böyle bir şey."

Yaşanan bu olay sonrası Özge Özberk ve Evrim Akın, tiyatro yaparak sahne çalışmalarına devam etmişlerdi. Özgü Namal ve Mine Tugay ise İstanbul Üniversitesi'nin sınavlarına girmişlerdi. Okulu kazanan Özgü Namal ile Mine Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuşlardı.

25 yıllık gerçek ortaya çıktı!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, artık daha basit

Ehliyeti olanlara müjde: O şart kalktı, artık daha basit

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor