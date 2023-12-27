25 yıllık gerçek ortaya çıktı!

Özgü Namal yıllar sonra ekrana geri dönmüştü. Ünlü oyuncu için Mine Tugay'dan paylaşım geldi. Mine Tugay Özgü Namal'ın fotoğrafını paylaşıp, "Güzel Özgü'm, seni izlemek şahane" yazdı.Özgü Namal ile Mine Tugay'ın hayatlarını değiştiren bir ortak kaderleri var. Özge Özberk, Armağan Çağlayan'ın Youtube'de yayınlanan programına konuk olmuştu. Hayatının anlatıldığı programda, Özge Özberk'in Müjdat Gezen Konservatuvarı'ndan yeteneksizlik sebebi ile atıldığı döneme de değinilmişti. O dönem; aralarında Evrim Akın, Özgü Namal ve Mine Tugay'ın da bulunduğu 13 kişilik bir öğrenci grubunda yer alarak okuldan atılan Özge Özberk, Müjdat Gezen Konservatuvarı'ndan atılma dönemini şu sözler ile anlatmıştı:"13 kişilik bir sınıftık. Bir kişi mi iki kişi mi ne geçti. Biraz kurunun yanında yaş da yandı gibi bir durum oldu... Kimdi kuru olan hatırlamıyorum, bilmiyorum ama böyle bir tarih yazdık orada yani. Bir sınıfı neredeyse kapattılar. İki kişi geçti sadece. Onlar da tabi; sevgili Şeyla (Halis), arkadaşımız... Onlar çok çalıştılar, biz biraz daha hani ne kadarsa o kadar çalışanlar ya da çalışmayanlar. Ama böyle bir gözü karalık oldu ve gerçekten o sene bir sessizlik oldu okulda. Daha önce hiç yaşanmamış böyle bir şey."Yaşanan bu olay sonrası Özge Özberk ve Evrim Akın, tiyatro yaparak sahne çalışmalarına devam etmişlerdi. Özgü Namal ve Mine Tugay ise İstanbul Üniversitesi'nin sınavlarına girmişlerdi. Okulu kazanan Özgü Namal ile Mine Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuşlardı.