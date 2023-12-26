Yeni tarzıyla gündem oldu!

30 yaşındaki Erçel, son olarak 31.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.YENİ TARZI ÇOK KONUŞULDUÜnlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından yeni tarzıyla ilgili paylaşımda bulundu. Kimi takipçileri tanıyamadığını, kimi beğendiğini kimi de beğenmediğini ifade ederken güzel oyuncunu yeni tarzıyla sosyal medya da çok konuşuldu.KIYAFETLERİNİN FİYATIYLA GÜNDEM OLMUŞTUErçel'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından, tarzının fiyatı da ortaya çıkmıştı.'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü bir markanın 3 bin 250 TL değerindeki elbisesini giyen güzel oyuncunun ceketi 3 bin 999, çizmesi 57 bin 770, kolyesi ise 5 bin 200 TL değerinde olmasıyla güzel oyuncu gündem olmuştu.Hande Erçel'in bu tarzını beğenenler kadar, çizmesinin fiyatının abartılı olduğu yönünde eleştirenler de olmuştu.'EVLİLİK' CEVABIOyuncu, muhabirlerin; “Sıra size geldi artık. Var mı evlilik düşünceniz?” sorusuna ise “Her şey çok güzel. Gayet iyi gidiyor” demekle yetinmişti.