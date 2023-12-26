Ünlü çift göz kamaştırdı!

Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991'de Haarlem'de dünyaya geldi. Türk kökenli, Hollanda vatandaşı olan oyunculuk ve modellik yapan Melisa Aslı Pamuk, 2011 yılında Miss Turkey Yarışmasında birinci olduktan sonra tanınmaya başladı.Oyunculuk kariyerine 13 yaşında Holllanda'da oynadığı bir sinema filmi ile adım atan Melisa Aslı Pamuk son olarak Çarpışma adlı dizide Cemre Gür karakterien hayat vermektedir.Modellikten oyunculuğa geçiş yapan, son olarak 'Ego' dizisinde seyirci karşısına çıkan Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç ile yollarını ayırmasının ardından Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.Güzel oyuncu sosyal medya hesabından futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile birlikte Dubai'de olan fotoğraflarını paylaştı.TEKNEDE EL ELE POZ32 yaşındaki tescilli güzel ile kendisinden altı yaş küçük futbolcu sevgilisi, sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğrafla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, son olarak teknede el ele poz verdi. Romantik karede; güzel oyuncunun iddialı tarzı ve ünlü çiftin mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.