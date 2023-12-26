Pınar Deniz'den yorum gecikmedi!

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi 'Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, bebeği Ardıç ile olan fotoğraflarını paylaştı. Rol arkadaşı Pınar Deniz'de yorum yaptı. İşte detaylar..

Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti."SÜRPRİZ"Kendi aralarında sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını Instagram hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.KARNI BURNUNDA POZNikâhtan kısa bir süre sonra ünlü çiftten güzel haber gelmişti. Burcu Denizer, Instagram sayfasından karnı burnunda bir karesini paylaşarak, bebek beklediğini doğrulamıştı.ARDIÇ BEBEK DÜNYAYA GELDİDenizer ile Urgancıoğlu'nun bebekleri bu sabah dünyaya geldi. Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi.PINAR DENİZ'DEN YORUMYakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal meyda hesabından bebeğiyle çıktıkları yürüyüşten fotoğraf paylaştı. Rol arkadaşı Pınar Deniz emojili yorum yaptı.Kaan Urgancıoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.