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Pınar Deniz'den yorum gecikmedi!

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi 'Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, bebeği Ardıç ile olan fotoğraflarını paylaştı. Rol arkadaşı Pınar Deniz'de yorum yaptı. İşte detaylar..

Ekleme: 26.12.2023 - 01:57 Güncelleme: 26.12.2023 - 02:00 / Editör: Ozge Selin
Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti.

"SÜRPRİZ"

Kendi aralarında sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını Instagram hesabından "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.

Pınar Deniz'den yorum gecikmedi!

KARNI BURNUNDA POZ

Nikâhtan kısa bir süre sonra ünlü çiftten güzel haber gelmişti. Burcu Denizer, Instagram sayfasından karnı burnunda bir karesini paylaşarak, bebek beklediğini doğrulamıştı.

Pınar Deniz'den yorum gecikmedi!

ARDIÇ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Denizer ile Urgancıoğlu'nun bebekleri bu sabah dünyaya geldi. Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi.

Pınar Deniz'den yorum gecikmedi!

PINAR DENİZ'DEN YORUM

Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal meyda hesabından bebeğiyle çıktıkları yürüyüşten fotoğraf paylaştı. Rol arkadaşı Pınar Deniz emojili yorum yaptı.

Pınar Deniz'den yorum gecikmedi!

Kaan Urgancıoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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