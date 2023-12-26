Melisa ile Yusuf Dubai'de

Fransa'nın Lille futbol takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk'un birlikte yaşadığı evleri geçtiğimiz günlerde soyulmuş, pasaportları da çalınmıştı.Sosyal medyada 5.3 milyon takipçisi olan 32 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk, moral depolamak için acil tatil rotası oluşturdu.Yeni pasaportlarını çıkaran Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk, Birleşik Arap Emirlikleri'ne turistik ziyarette bulundu. Çift, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi.Pamuk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bütün gözleri üzerine çekti. Boy boy fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, yoğun ilgi gördü.Pamuk'a, "Dubai Güzeli", "Kraliçe” gibi yorumlar geldi.Melisa Aslı Pamuk, rol aldığı 'Kadınlara Mahsus'un geçtiğimiz haftaki galasına, yeni pasaportu henüz çıkmadığı için katılamamıştı.