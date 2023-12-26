Hande Erçel kızıl oldu

Sosyetenin en çapkın ismi olarak bilinen Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve pozlarıyla adından söz ettiren Hande Erçel son paylaşımlarıyla tepki çekmişti. 12 askerimizin şehit olması haberi sonrası sosyal medyadan tatil pozları paylaştığı için eleştirilen oyuncu yeni imajını da paylaştı.Burak Deniz ile rol aldığı Bambaşka Biri dizisi erken final yapan Hande Erçel yeni yıla yeni imajla girecek.Hande Erçel saçlarını kızıla boyarak herkesi şaşırttı. Yeni tarzıyla hayranlarını ikiye böle Erçel'in son haliyle Elçin Sangu'ya benzetenler de oldu.