Eurovision’un radarına girdi

maNga’nın yeni albümü ‘Antroposen 002’, Avrupa’da ses getirdi.

wiwibloggs.com sitesinde yayınlanan “Türkiye’nin gelecekte geri dönmesini ümit ederken, maNga’nın yeni albümünün keyfini çıkarabiliriz” haberi, 2010’da ‘We Could Be The Same’ şarkısıyla Türkiye’ye ikincilik kazandıran grubu, Eurovision takipçilerinin radarına soktu. Ekibin yurt dışındaki fanları, maNga ve Türkiye’yi tekrar yarışmada görmek istediklerini dile getirdi.