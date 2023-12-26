'Büyük bir sorumluluk'

Geçtiğimiz sene temmuz ayında meslektaşı Özge Gürel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, önceki aylarda Etiler'de objektiflere takılmıştı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, evliliğin güzel gittiğini söylemişti.Çayoğlu, "Özge ile birlikte büyüyoruz. Onunla büyümek çok keyifli ve değerli. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.Disiplinli ve planlı biri olduğunu söyleyen oyuncu; "Ani kararlar verme ve içinden geldiği gibi davranma konusunda Özge'den çok şey kaptım. Artık planlı tarafımı bir kenara bırakıp daha çok anlık yaşıyorum. Bu da Özge sayesinde oldu ve bu şekilde daha güzel oluyor" demişti.Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz gün bir davette yeni imajı ile objektiflere takıldı. Yakında ‘Fatih’ dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak olan Çayoğlu, "Dizi için çalışmalar devam ediyor. Bir aydır günde sekiz saat at ve aksiyon eğitimi yapıyoruz” dedi.Hem fiziksel, hem psikolojik olarak projeye hazırlandığını söyleyen 36 yaşındaki ünlü isim, şöyle konuştu: