  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Büyük bir sorumluluk'

Son olarak 'Kader Bağları' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz gün bir davette yeni imajı ile görüntülendi. Yakında ‘Fatih’ dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak olan Çayoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 26.12.2023 - 08:32 Güncelleme: 26.12.2023 - 08:34 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz sene temmuz ayında meslektaşı Özge Gürel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, önceki aylarda Etiler'de objektiflere takılmıştı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, evliliğin güzel gittiğini söylemişti.

"EVLİLİĞİN AŞKI ÖLDÜRDÜĞÜNE İNANMIYORUM"

Çayoğlu, "Özge ile birlikte büyüyoruz. Onunla büyümek çok keyifli ve değerli. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'Büyük bir sorumluluk'

Disiplinli ve planlı biri olduğunu söyleyen oyuncu; "Ani kararlar verme ve içinden geldiği gibi davranma konusunda Özge'den çok şey kaptım. Artık planlı tarafımı bir kenara bırakıp daha çok anlık yaşıyorum. Bu da Özge sayesinde oldu ve bu şekilde daha güzel oluyor" demişti.

'Büyük bir sorumluluk'

"BİR AYDIR GÜNDE SEKİZ SAAT EĞİTİM YAPIYORUZ"

Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz gün bir davette yeni imajı ile objektiflere takıldı. Yakında ‘Fatih’ dizisinde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak olan Çayoğlu, "Dizi için çalışmalar devam ediyor. Bir aydır günde sekiz saat at ve aksiyon eğitimi yapıyoruz” dedi.

Hem fiziksel, hem psikolojik olarak projeye hazırlandığını söyleyen 36 yaşındaki ünlü isim, şöyle konuştu:


Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarılacak

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarılacak

İstanbul Bağcılar'a dadanan hırsızlar öyle bir şey çaldı ki... Apartman sakinleri isyan etti

İstanbul Bağcılar'a dadanan hırsızlar öyle bir şey çaldı ki... Apartman sakinleri isyan etti

Pençe şehidi Çağatay Erenoğlu'nun babasının sözleri yürekleri dağladı

Pençe şehidi Çağatay Erenoğlu'nun babasının sözleri yürekleri dağladı

Amasya'da önemli keşif: Medler'e ait 2 bin 600 yıllık yeni kalıntılar bulundu! İlk defa Anadolu arkeolojisinde burada rastlandı

Amasya'da önemli keşif: Medler'e ait 2 bin 600 yıllık yeni kalıntılar bulundu! İlk defa Anadolu arkeolojisinde burada rastlandı