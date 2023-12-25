Yağmur Atacan'ın isyani

Acı haber önce Hakurk'tan ardından Zap metina bölgesinden geldi. Kuzey Irak'ta iki günde 12 asker şehit oldu. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan şehit haberleri sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Cuma ve cumartesi günü art arda gelen şehit haberleri ile Türkiye yasa boğuldu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerimiz şehit oldu.Acı haberin ardından sosyal medyada Türk bayraklı yas paylaşımları yapılırken bazı ünlüler de gündelik hayatlarına dair paylaşımlara devam edince tepki çekti.Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan bu duruma sessiz kalamadı.