Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı sildi!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, yaklaşık 5 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu."SENİ ÇOK SEVİYORUM"Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlendikten sonra paylaştığı karelere "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.BEBEK BEKLİYORMutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıklamıştı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Tuğçe Tayfur, eşi ile objektif karşısına geçerek bebeğinin ultrason görüntüsüyle poz vermişti. Tayfur, "Ay, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı."SAĞLIKLI OLSUN"Bi takipçisinin "Kız bebek geliyor" yorumuna da yanıt veren Tuğçe Tayfur, "Daha belli değil, sağlıklı olsun fark etmez" ifadelerini kullanmıştı.TÜM POZLARI SİLDİLERGenç şarkıcı son olarak ise kocasını takipten çıkarıp tüm pozlarını sildi. Aydın da aynı şekilde eşiyle olan tüm pozlarını silince "Ayrıldılar mı?" sorusu gündeme geldi.