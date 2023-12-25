  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı sildi!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, yaklaşık 5 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıkladı. Tuğçe Tayfur şimdi de eşini silince gündem oldu.

Ekleme: 25.12.2023 - 01:08 Güncelleme: 25.12.2023 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, yaklaşık 5 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlendikten sonra paylaştığı karelere "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı sildi!

BEBEK BEKLİYOR

Mutlu birliktelikleri devam eden Tuğçe Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıklamıştı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Tuğçe Tayfur, eşi ile objektif karşısına geçerek bebeğinin ultrason görüntüsüyle poz vermişti. Tayfur, "Ay, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı sildi!

"SAĞLIKLI OLSUN"

Bi takipçisinin "Kız bebek geliyor" yorumuna da yanıt veren Tuğçe Tayfur, "Daha belli değil, sağlıklı olsun fark etmez" ifadelerini kullanmıştı.

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı sildi!

TÜM POZLARI SİLDİLER

Genç şarkıcı son olarak ise kocasını takipten çıkarıp tüm pozlarını sildi. Aydın da aynı şekilde eşiyle olan tüm pozlarını silince "Ayrıldılar mı?" sorusu gündeme geldi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

İnsanlık için büyük tehdit kapıda! Hükümetlere çağrı: Tedavisi yok gittikçe yayılıyor

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarılacak

Yurt dışından getirilen telefonların kullanım süresi 180 güne çıkarılacak

İstanbul Bağcılar'a dadanan hırsızlar öyle bir şey çaldı ki... Apartman sakinleri isyan etti

İstanbul Bağcılar'a dadanan hırsızlar öyle bir şey çaldı ki... Apartman sakinleri isyan etti

Pençe şehidi Çağatay Erenoğlu'nun babasının sözleri yürekleri dağladı

Pençe şehidi Çağatay Erenoğlu'nun babasının sözleri yürekleri dağladı

Amasya'da önemli keşif: Medler'e ait 2 bin 600 yıllık yeni kalıntılar bulundu! İlk defa Anadolu arkeolojisinde burada rastlandı

Amasya'da önemli keşif: Medler'e ait 2 bin 600 yıllık yeni kalıntılar bulundu! İlk defa Anadolu arkeolojisinde burada rastlandı