Önce paylaştı, sonra sildi!

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, geçtiğimiz haftalarda 'ihanet' haberleriyle gündem olmuştu. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Esin Çepni, gözyaşlarına boğulmuştu.'BEN NE YAPAYIM SİZ SÖYLEYİN'İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsıldığını belirten Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklarmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin.AŞKINI İLAN ETTİYaşananların ardından Hancı ile boşanma süreci sonuçlanan Çepni, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Sevgilisiyle romantik karelerini paylaşan ünlü isim, aşkını herkese ilan etmişti.SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜAşk paylaşımlarıyla gündeme gelen Esin Çepni son olarak sevgilisiyle olan videosu ile gündeme geldi. Çepni, sevgilisi Zafer Görgen'in boynundan tuttuğu anları paylaştı. Kısa sürede silinen video sosyal medyanın diline düştü.