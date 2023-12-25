Mustafa Mert Koç: Sadece arkadaşız

Tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk, 2019'da aşk yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la 2021 yılının haziran ayında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bodrum'da giden Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı tatilde bulmuştu.Pamuk, Mustafa Mert Koç ile birlikte ilk kez objektiflere takılmış; tekne kiralayan çiçeği burnunda çift, Bitez'e demirlemişti. Teknenin ön tarafında güneşlendikten sonra romantik anlar yaşayan ikiliden Melisa Aslı Pamuk, dans eden sevgilisine gülmekten kendini alamamıştı."MELİSA İLHAM PERİM"Ardından Etiler Akmerkez'de görüntülenen çiftten Mustafa Mert Koç, müziğe atıldığını söylemiş ve sevgilisi için "Bence dünyanın en güzel şeyi, o kadar tatlı yani. Benim ilham perim" demişti. Bu sözlerden birkaç gün sonra konuşan Pamuk ise "Ben her yerde ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum" karşılığını vermişti.MELİSA YENİ AŞKA YELKEN AÇTIÇift, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı ve Melisa Aslı Pamuk, Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşkını ilan etti."MERAK ETMEYİN SADECE ARKADAŞIM"Mustafa Mert Koç, önceki gece Bebek'de trafikte görüntülendi. Yanında kadın arkadaşı ile görüntülenen Koç, "Gece gezmesine çıktık arkadaşlarımla. Merak etmeyin gerçekten sadece hanımefendi arkadaşım" dedi. Koç, daha sonra akan trafikte gözlerden kayboldu.