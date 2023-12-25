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Gizem Karaca'nın lüks evi

Bir süredir İstanbul'da yaşamayan güzel oyuncu Gizem Karaca, İzmir'deki evinden paylaşımlar yaptı.

Ekleme: 25.12.2023 - 08:42 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:43 / Editör: Ozge Selin
Güzel Köylü dizisiyle ünlenen Gizem Karaca bir süre önce İstanbul'u terk etti.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Gizem Karaca, evlilikten sonra İstanbul'dan ayrılarak Ege'de köy hayatı yaşamaya başlamıştı.

Doğa ile iç içe yaşayan Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorularına yanıt verdi.

"İzmir’den çıkmıyor"

Evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak Karaca, "Kendisi asla İstanbul’u sevmiyor, ben onu İzmir’den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya’da birlikte olacağız." şeklinde konuştu.

Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan Gizem Karaca, kendi bahçesinde organik tarım yapıyor.

Karaca, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum." dedi.

Gizem Karaca'nın lüks evi

"Evim rehabilitasyon merkezi gibi"

Açıklamaları sonra Gizem Karaca'nın lüks evi de merak edildi. Evindeki lavaboyu bile kendisi yaptığını söyleyen Karaca, "Evim rehabilitasyon merkezi gibi eşyalarımın da zamansız olmasını istedim." dedi.

Gizem Karaca'nın lüks evi

"Tatlı ve huzurlu"

2016'da arsa aldıklarını ve 2019'da evi bitirdiklerini söyleyen güzel oyuncu "Kendi keyfimize göre çizdirip, nasıl rahat yaşarız her detayı öyle yaptık. Tatlı ve huzurlu bir yaşamımız var." dedi.


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