Esin Çepni aşka geldi

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ünlenen Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı, geçtiğimiz haftalarda 'ihanet' haberleriyle gündem olmuştu.Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Esin Çepni, gözyaşlarına boğulmuştu.İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsıldığını belirten Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:"Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın.Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklarmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."Yaşananların ardından Hancı ile boşanma süreci sonuçlanan Çepni, geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.Sevgilisiyle romantik karelerini paylaşan ünlü isim, aşkını herkese ilan etmişti.Aşk paylaşımlarıyla gündeme gelen Esin Çepni son olarak sevgilisiyle olan videosu ile gündeme gelmişti.Çepni, son paylaşımında sevgilisi Zafer Görgen'in boynundan tuttuğu anları paylaştı. Kısa sürede silinen video sosyal medyanın diline düştü.Fenomen Çepni, yayınladığı kareye: "Bebeğim, ben seninim"