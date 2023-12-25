Ayşen Gruda'nın kızı hayatını kaybetti!

Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti.Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadesi kullanıldı.Elvan Gruda, bir süredir Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi görüyordu.Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.