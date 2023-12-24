Ünlü oyuncunun acı günü!

Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, annesi Hayrunnisa Kalkan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayrunnisa Kalkan'ın cenazesinin bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Nükseden akciğer kanseri nedeniyle Eylül 2019'da tedavi görmeye başlayan ancak 1 Ekim'de hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, sanat dünyasını yasa boğmuştu.



Ünlüoğlu için Mecidiyeköy'de bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne’de tören düzenlenmişti. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye gelen oyuncu için geçmişten günümüze rol aldığı tiyatro ve filmlerinden oluşan kesitler barkovizyondan izletilmişti.



"BENİ BİR TEK BUGÜN ÜZDÜN"



Gülenay Kalkan, Türk bayrağına sarılı eşinin tabutuna sarılarak; "Ah bebeğim, seni böyle mi görecektim bir tanem. Beni hep mutlu ettin, bir tek bugün üzdün" diyerek gözyaşı dökmüştü.



ANNESİNDEN ACI HABER GELDİ



Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun annesi Hayrunnisa Kalkan'dan acı haber geldi. Hayrunnisa Kalkan'ın 93 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.



"TARIKCIĞIM İLE BULUŞTULAR"



Üzücü haberi, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu duyurdu. Ünlüoğlu , yaptığı açıklamada, "Can yoldaşım, canımın içi annemi kaybettim. Tarıkcığım ile buluştular..." ifadelerini kullandı.