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Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı?

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile yedi yıl önce dünyaevine giren Neslihan Atagül, önceki gün Levent'te kameralara yansıdı. Ünlü isim, yeni sezonda oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı.

Ekleme: 24.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Kadir Doğulu (41) ve Neslihan Atagül (31), 2016 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti.

Ünlü çiftten Atagül, geçtiğimiz gün Levent'te özel bir hayvan kliniğinden çıkarken objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Geçtiğimiz ay Abu Dhabi'de gerçekleştirilen 2023 Formula 1 Grand Prix'e giden Atagül, 'Çok güzel geçti. İzlemeyi sevdim' dedi. Yeni yıldan beklentilerini de sıralayan Atagül, 'Hepimiz için sağlık bekliyorum. Bol bereket bekliyorum. Dünya barışı ve sevgi bekliyorum' dedi.

Eşi Kadir Doğulu'nun başrolünü oynadığı, kendisinin de Alim Yapım adına Kazteleproduct'le ortak yapımcılığını üstlendiği 'Mitat' filmiyle ilgili konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
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Mitat'ı Kadir oynadı. Yapımcılığını biz yaptık. Kara komedi bir iş çıktı. Birazcık İngiliz kara komedisi gibi, şimdi dijital platformlarda. Yapımcılığı sevdim. O benim kendime çocukluk sözümdü. Bana muazzam bir perspektif kazandırdı.

Muhabirlerin önümüzdeki sezon projede yer alıp almayacağını sorduğu Atagül, 'İlla ki göreceksiniz beni. Yapımcılık yapmaya başladık diye oyunculuğu bırakacağım diye bir şey yok' şeklinde konuştu.'Açıkçası şu dönemde gönlüme sinen bir iş olmadı' diyen ünlü isim, 'Çalışmak için de çalışmak istemedim. Bu hem karşı tarafa hem de kendime saygısızlık olurdu. Onun için kendimi böyle geliştirmeye çalışıyorum' diyerek sözlerini sonlandırdı.
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